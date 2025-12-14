прогноз на матч Серии A, ставка за 2.05

14 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Интер». Начало игры — в 20:00 мск.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» проводят блеклый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Дженоа» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Грифоны» одолели «Удинезе» (2:1).

До того команда была бита «Аталантой» (0:4). А вот поединок с «Вероной» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дженоа» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Грифоны» крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Дженоа» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 ничьих при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Грифоны» постараются сдержать атаки столь сильного оппонента.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» сражаются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» на один пункт отстает от дуэта лидеров. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интер» уступил «Ливерпулю» (0:1).

До того команда нанесла поражение ершистому «Комо» (4:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Венеции» (5:1).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Змеи» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Интер» до последней коллизии победил 3 раза подряд. Плюс команда привычно мощно атакует.

Привычно результативен блестящий Лаутаро Мартинес. Аргентинец настрелял уже 7 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Змеи» намерены подтянуться к лидерам.

Статистика для ставок

«Змеи» в среднем пропускают реже гола за матч

«Интер» не проигрывает «Дженоа» уже 7 с половиной лет

«Дженоа» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Интер» бьется за Скудетто, так что явно сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Дженоа».

Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.40