Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич подвел итоги первой части сезона российской Премьер-лиги, а также рассказал, как проходит процесс его восстановления после тяжелой травмы.

Срджан Бабич globallookpress.com

«Такая травма отрывает тебя от остальной части сезона и команды, товарищей по команде, поля, того, чем ты занимаешься всю жизнь, и вдруг тебе приходится заново учиться ходить… Это больше психологически тяжело, чем физически, но ты должен показать, что силен в такие моменты и готов ко всему. Восстановление — единственный вариант.

У "Спартака" турбулентный сезон, победы, поражения. Нам не удавалось поймать кураж и показывать последовательно хорошие результаты. Болельщики "Спартака" и клуб заслуживают лучшего. Надеюсь, что в следующий период мы сумеем вернуться на победный путь и "Спартак" снова окажется там, где ему положено быть, снова станет чемпионом России», — цитирует Бабича издание RTRS.

Сербский защитник сделал операцию на травмированном колене в октябре, а процесс его восстановления займет 6-8 месяцев. В составе «Спартака» Бабич играет с августа 2023 года. В этом сезоне он сыграл 13 матчей.