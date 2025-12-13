Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о выходе Мохамеда Салаха на поле в матче с «Брайтоном» (2:0).

Арне Слот globallookpress.com

Напомним, что египтянин вышел на замену и отметился результативной передачей.

«Думаю, он был угрозой для соперника. Первым же касанием он едва не отдал голевую передачу Мак Аллистеру. Он постоянно участвовал в наших атаках — когда у нас есть Мо, это сразу чувствуется. Приятно видеть, хотя это и не сюрприз.

Решение включить его в заявку было простым. Я уже много раз говорил: все, о чем мы с ним говорили, останется между нами. Он был нам нужен, и именно он отдал передачу на второй гол — 2:0, что для нас очень приятно. В этом сезоне мы слишком часто проигрывали борьбу при стандартных положениях.

Он уезжает на Кубок африканских наций, и это значит, что для нас минус еще один игрок. Мы знали об этом еще до начала сезона. Надеюсь, один-два футболиста смогут вернуться после травм», — приводит слова Слота BBC.

До этого 33-летний Салах раскритиковал Арне Слота после матча с «Лидсом» (3:3), после чего египтянин был отстранен от поединка Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).