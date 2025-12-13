Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о голе Антуана Гризманна, который стал победным в матче с «Валенсией» (2:1).

Диего Симеоне globallookpress.com

«Так благодарен ему за талант. Это фантастический гол. Отличный пас от Марка Пубиля, контроль мяча… Гризманн легендарный игрок. Легенда клуба, настоящая икона. Моя глубочайшая благодарность Антуану.

Коке и Гризманн забивают? На днях мы втроём долго беседовали. Коке в этом сезоне провёл на поле много минут, Антуан выходит в стартовом составе реже. Это непросто для игрока быть в запасе, который был легендой клуба. Трудно не давать ему место в стартовом составе. Но я хотел сказать Антуану, насколько тот важен всегда, а не только когда играет. Гризманн — игрок абсолютного класса, когда он получает удовольствие от игры, дарит удовольствие и всей команде. Их скромность меня не удивляет. Настоящие звёзды не создают проблем. Они понимают своё место, знают, что годы прошли, принимают свою роль в команде, хотят играть. Сегодня мы победили благодаря голам Коке и Гризманна», — приводит слова Симеоне Marca.

После этой игры в активе «Атлетико» стало 34 очка. Команда из Мадрида занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. На счету «Валенсии» осталось 15 баллов — она идет на 16-м месте.