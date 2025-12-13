Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о голе Антуана Гризманна, который стал победным в матче с «Валенсией» (2:1).

Диего Симеоне
Диего Симеоне globallookpress.com

«Так благодарен ему за талант.  Это фантастический гол.  Отличный пас от Марка Пубиля, контроль мяча… Гризманн легендарный игрок.  Легенда клуба, настоящая икона.  Моя глубочайшая благодарность Антуану.

Коке и Гризманн забивают?  На днях мы втроём долго беседовали.  Коке в этом сезоне провёл на поле много минут, Антуан выходит в стартовом составе реже.  Это непросто для игрока быть в запасе, который был легендой клуба.  Трудно не давать ему место в стартовом составе.  Но я хотел сказать Антуану, насколько тот важен всегда, а не только когда играет.  Гризманн — игрок абсолютного класса, когда он получает удовольствие от игры, дарит удовольствие и всей команде.  Их скромность меня не удивляет.  Настоящие звёзды не создают проблем.  Они понимают своё место, знают, что годы прошли, принимают свою роль в команде, хотят играть.  Сегодня мы победили благодаря голам Коке и Гризманна», — приводит слова Симеоне Marca.

После этой игры в активе «Атлетико» стало 34 очка.  Команда из Мадрида занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры.  На счету «Валенсии» осталось 15 баллов — она идет на 16-м месте.