«Санкт-Паули» и «Хайденхайм» сыграли в 14-м туре Бундеслиги. «Санкт-Паули» смог при домашних трибунах одержать победу со счетом 2:1.
Счет в матче был открыт на 35-й минуте матча. Отличился нападающий Мартейн Карс. В конце первого тайма, на 45-й минуте полузащитник хозяев получил прямую красную карточку.
Во втором тайме Мартейн Карс оформил дубль на 53-й минуте. Гости смогли быстро ответить голом нападающего Марвина Пирингера на 64-й минуте, однако на большее «Хайденхайм» не был способен.
После этой победы «Санкт-Паули» занимает 16-ю строчку с 11 баллами в активе. «Хайденхайм» идет на одну позицию ниже с равным количеством очков.
Результат матча
В параллельном матче франкфуртский «Айнтрахт» одержал минимальную победу над «Аугсбургом» со счетом 1:0 в матче 14-го тура Бундеслиги.
Единственный гол на 68-й минуте забил японский полузащитник Рицу Доан, решивший исход встречи в пользу «орлов».
После этой игры «Айнтрахт» набрал 24 очка и укрепился на 5-м месте в турнирной таблице, продолжая борьбу за еврокубковую зону. «Аугсбург» с 13 очками остался на 15-й строчке, находясь в зоне риска.