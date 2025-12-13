«Санкт-Паули» и «Хайденхайм» сыграли в 14-м туре Бундеслиги.  «Санкт-Паули» смог при домашних трибунах одержать победу со счетом 2:1.

Футбольный клуб «Санкт-Паули»
Счет в матче был открыт на 35-й минуте матча.  Отличился нападающий Мартейн Карс.  В конце первого тайма, на 45-й минуте полузащитник хозяев получил прямую красную карточку.

Во втором тайме Мартейн Карс оформил дубль на 53-й минуте.  Гости смогли быстро ответить голом нападающего Марвина Пирингера на 64-й минуте, однако на большее «Хайденхайм» не был способен.

После этой победы «Санкт-Паули» занимает 16-ю строчку с 11 баллами в активе.  «Хайденхайм» идет на одну позицию ниже с равным количеством очков.

Результат матча

Санкт-ПаулиГамбургСанкт-Паули2:1ХайденхаймХайденхаймХайденхайм-на-Бренце
1:0 Мартин Каарс 35' 2:0 Мартин Каарс 53' 2:1 Марвин Пирингер 64'
Санкт-Паули:  Никола Васильев,  Хауке Валь,  Карол Метс,  Аркадиуш Пырка,  Луис Оппи,  Эрик Смит,  Джоэл Чима Фудзит,  Джеймс Сэндс,  Джексон Ирвайн,  Матиас Перейра Лаж (Адам Дзвигала 46'),  Мартин Каарс (Рики-Джейд Джонс 76')
Хайденхайм:  Диант Рамай,  Йонас Фёренбах,  Марнон Буш,  Тим Зирслебен (Миккель Кауфманн 65'),  Патрик Майнка,  Томас Келлер (Штефан Шиммер 46'),  Арийон Ибрахимович,  Адриан Бек (Матиас Хонсак 65'),  Ян Шёппнер (Омар Траоре 46'),  Юлиан Нийус (Никлас Дорш 79'),  Марвин Пирингер
Жёлтые карточки:  Джеймс Сэндс 25',  Аркадиуш Пырка 69'  —  Ян Шёппнер 42',  Миккель Кауфманн 73',  Марвин Пирингер 87'
Красная карточка:  Эрик Смит 45' (Санкт-Паули)

В параллельном матче франкфуртский «Айнтрахт» одержал минимальную победу над «Аугсбургом» со счетом 1:0 в матче 14-го тура Бундеслиги.

Единственный гол на 68-й минуте забил японский полузащитник Рицу Доан, решивший исход встречи в пользу «орлов».

После этой игры «Айнтрахт» набрал 24 очка и укрепился на 5-м месте в турнирной таблице, продолжая борьбу за еврокубковую зону.  «Аугсбург» с 13 очками остался на 15-й строчке, находясь в зоне риска.