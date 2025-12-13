«Санкт-Паули» и «Хайденхайм» сыграли в 14-м туре Бундеслиги. «Санкт-Паули» смог при домашних трибунах одержать победу со счетом 2:1.

Футбольный клуб «Санкт-Паули» globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 35-й минуте матча. Отличился нападающий Мартейн Карс. В конце первого тайма, на 45-й минуте полузащитник хозяев получил прямую красную карточку.

Во втором тайме Мартейн Карс оформил дубль на 53-й минуте. Гости смогли быстро ответить голом нападающего Марвина Пирингера на 64-й минуте, однако на большее «Хайденхайм» не был способен.

После этой победы «Санкт-Паули» занимает 16-ю строчку с 11 баллами в активе. «Хайденхайм» идет на одну позицию ниже с равным количеством очков.

Результат матча Санкт-Паули Гамбург 2:1 Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце 1:0 Мартин Каарс 35' 2:0 Мартин Каарс 53' 2:1 Марвин Пирингер 64' Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Карол Метс, Аркадиуш Пырка, Луис Оппи, Эрик Смит, Джоэл Чима Фудзит, Джеймс Сэндс, Джексон Ирвайн, Матиас Перейра Лаж ( Адам Дзвигала 46' ), Мартин Каарс ( Рики-Джейд Джонс 76' ) Хайденхайм: Диант Рамай, Йонас Фёренбах, Марнон Буш, Тим Зирслебен ( Миккель Кауфманн 65' ), Патрик Майнка, Томас Келлер ( Штефан Шиммер 46' ), Арийон Ибрахимович, Адриан Бек ( Матиас Хонсак 65' ), Ян Шёппнер ( Омар Траоре 46' ), Юлиан Нийус ( Никлас Дорш 79' ), Марвин Пирингер Жёлтые карточки: Джеймс Сэндс 25', Аркадиуш Пырка 69' — Ян Шёппнер 42', Миккель Кауфманн 73', Марвин Пирингер 87' Красная карточка: Эрик Смит 45' (Санкт-Паули)

Статистика матча 5 Удары в створ 7 2 Удары мимо 6 36 Владение мячом 64 4 Угловые удары 11 0 Офсайды 5 6 Фолы 15

В параллельном матче франкфуртский «Айнтрахт» одержал минимальную победу над «Аугсбургом» со счетом 1:0 в матче 14-го тура Бундеслиги.

Единственный гол на 68-й минуте забил японский полузащитник Рицу Доан, решивший исход встречи в пользу «орлов».

После этой игры «Айнтрахт» набрал 24 очка и укрепился на 5-м месте в турнирной таблице, продолжая борьбу за еврокубковую зону. «Аугсбург» с 13 очками остался на 15-й строчке, находясь в зоне риска.