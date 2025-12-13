Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о лучшем футболисте РПЛ по итогам первой части текущего сезона.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Чаще всего лучших игроков выбирают из команд, идущих в верхней части турнирной таблицы. Хотелось бы назвать Джона Кордобу, но не нравится его поведение, оно не соответствует его игре. Хотя Кордоба сильно выделяется и тащит команду вперед.

А лучшим назову Сперцяна. Он лидер "Краснодара", второй сезон подряд играет очень прилично. Благодаря ему команда создает много моментов в атаке, они реализовываются, и результат есть», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

Во всех турнирах текущего сезона 25-летний армянин Сперцян принял участие в 25 матчах, в которых забил девять мячей и сделал 13 ассистов.