Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о лучшем футболисте РПЛ по итогам первой части текущего сезона.

Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Чаще всего лучших игроков выбирают из команд, идущих в верхней части турнирной таблицы.  Хотелось бы назвать Джона Кордобу, но не нравится его поведение, оно не соответствует его игре.  Хотя Кордоба сильно выделяется и тащит команду вперед.

А лучшим назову Сперцяна.  Он лидер "Краснодара", второй сезон подряд играет очень прилично.  Благодаря ему команда создает много моментов в атаке, они реализовываются, и результат есть», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

Во всех турнирах текущего сезона 25-летний армянин Сперцян принял участие в 25 матчах, в которых забил девять мячей и сделал 13 ассистов.