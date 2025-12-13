Заслуженный мастер спорта Олег Иванов считает, что для московского «Спартака» лучшим кандидатом на пост главного тренера станет Дмитрий Аленичев.

Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«Не понял я отставки Деяна Станковича.  Точнее, момента, в который это произошло.  Когда команда буксовала, все терпели.  Как только зашевелилась, начала набирать очки, серба убрали.  Ну и где логика?  Или он сам захотел уйти, устав от жуткого давления?

Пока на эти вопросы никто не ответил.  Как и на главный — кто же теперь будет тренировать красно-белых?  Очередной иностранец?  Или российский специалист?  Мне бы хотелось, чтобы шанс получил кто-то из прославленных спартаковцев.  К примеру, Дмитрий Аленичев.

Да, его первый заход в клуб в качестве тренера оказался не слишком удачным.  Но не будем забывать про вклад в чемпионство 2017-го.  Две трети футболистов того состава привел именно Дмитрий Анатольевич.  А потом неожиданное поражение от киприотов — и увольнение...

Времени с тех пор прошло достаточно, Аленичев помудрел, проанализировал свои ошибки.  Думаю, он справится.  Наладит игру и вернет команде фирменный комбинационный стиль», — написал Иванов для «СЭ».

Сейчас Аленичеву 53 года.  «Спартак» он тренировал с 2015 по 2016 год.