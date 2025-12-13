Воспитанник московского «Спартака», а сейчас полузащитник «Рубина» Олег Иванов считает, что для красно-белых Эсекьель Барко является ключевым футболистом.

Эсекьель Барко globallookpress.com

«Пока "Спартак" разочаровывает. Связываю это с тем, что не в оптимальных кондициях Барко. А от него команда зависит больше, чем от Жедсона или Маркиньоса. Когда аргентинец в порядке, ведет игру — тогда и у "Спартака" все получается.

К сожалению, нынешний Барко и прошлогодний — небо и земля. Почему? Во-первых, соперники уже детально к нему готовятся, плотнее опекают — и на поле, конечно, стало сложнее. Во-вторых, вспыхнули разговоры, что игрок близок к возвращению в Южную Америку, на него претендуют несколько клубов... Это отвлекает», — сказал Иванов в интервью «СЭ».

26-летний аргентинец выступает за «Спартак» с июля 2024 года. В этом сезоне он сыграл 21 матч, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.