Бывший тренер-ассистент сборной России Михаил Гершкович высказался о текущем положении дел в «Спартаке».

«Когда в команде за двадцать лет сменяется девятнадцать тренеров, основная проблема — в руководстве, которое неадекватно управляет клубом. Чтобы быть хорошим управленцем в футболе, нужно иметь много специальных знаний. Мне кажется, лучшим вариантом для "Спартака" стало бы пригласить в руководство клуба людей, которые были связаны с футболом раньше в своей жизни, желательно — со спартаковским прошлым.

В "Спартаке" сейчас есть квалифицированные иностранные футболисты и есть талантливые российские ребята, которые, правда, не прогрессируют из-за постоянной чехарды тренеров. Они не успевают толком привыкнуть к требованиям и манере поведения одного тренера, как появляется другой тренер.

Надо ли "Спартаку" утвердить Романова главным тренером? Я не знаю, как лучше. Он, вполне может быть, талантливый тренер, но пока у него нет соответствующего опыта. Можно рискнуть и доверить команду Романову, но тогда нужно проявлять терпение и поддерживать его, даже если будут проблемы с результатами. Тогда, возможно, через два-три сезона Романов вырастет в маститого специалиста», — цитирует Гершковича «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что «Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Исполняющим обязанности наставника москвичей является Вадим Романов.