Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о возвращении в строй после травмы нападающего команды Габриэла Жезуса.

Мартин Эдегор globallookpress.com

«Он был очень эмоционален в раздевалке после матча с "Брюгге". Даже когда я вернулся после травмы, примерно через восемь недель, это было особое чувство. Но Жезус отсутствовал более 300 дней, так что ему предстоит долгий путь к возвращению. Здорово, как хорошо он себя проявил, выйдя на замену. Сразу же оказал влияние на игру, едва не забил, замечательно, что вернулся, потому что это отличный игрок и отличный парень. Жезус так много сделал для нас, все знают, что у него невероятные качества, поэтому он нам очень поможет», — приводит слова Эдегора клубная пресс-служба.

Напомним, что Жезус вышел на поле в матче с «Брюгге» (3:0) в рамках Лиги чемпионов. В текущем сезоне АПЛ Габриэл пока что не играл.