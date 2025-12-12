Руководство мадридского «Реала» сообщило агенту крайнего нападающего Винисиуса Жуниора, что больше не будет улучшать условия по новому контракту.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Бразилец подпишет соглашение, которое ему предлагалось ранее, либо его выставят на продажу летом 2026 года. Об этом сообщает Madrid Zone в социальной сети X со ссылкой на данные Le Journal du Real.

Нынешний контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне-2025/2026 бразилец провел 28 матчей на клубном уровне, забив шесть голов и отдав восемь результативных передач.