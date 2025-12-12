Вратарь «Челси» Роберт Санчес получил награду «Игрок месяца по мнению фанатов» от Ассоциации профессиональных футболистов. Об этом сообщает сайт болельщиков лондонского клуба.

Роберт Санчес globallookpress.com

В ноябре испанский голкипер не пропустил ни одного мяча в четырех играх из шести во всех турнирах. Единственные три гола в его ворота пришлись на два от «Карабаха» и один от «Арсенала». Санчес стал первым вратарем «Челси», удостоенным этой награды.

В нынешнем сезоне АПЛ Санчес, как и Дин Хендерсон из «Кристал Пэлас», семь раз сохранил ворота «на замке» — это второй показатель в лиге после Давида Райи из «Арсенала» (8 сухих матчей).