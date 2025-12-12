Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы.
«Рома» в гостях обыграла «Селтик» со счетом 3:0.
На 6-й минуте игрок шотландской команды Лиам Скэйлз забил гол в свои ворота.
В составе «Ромы» также дублем отметился Эван Фергюсон, отличившись на 36-й и 45+1-й минутах.
Результат матча
«Рома» занимает 10-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Селтик» — на 24-й строчке с 7-ю баллами.
«Порту» обыграл «Мальме» со счетом 2:1.
У португальской команды дубль оформил Самуэль Агехова, отличившись на 30-й и 36-й минутах.
На 90+5-й минуте игрок «Порту» Франсишку Моура забил гол в свои ворота.
После этого матча португальская команда занимает 8-е место в таблице с 13-ю очками в активе. «Мальме» — на 34-й позиции (1).
«Панатинаикос» сыграл вничью с «Викторией Пльзень» со счетом 0:0.
Греческая команда после этого матча занимает 15-е место в таблице с 10-ю очками в активе, а чешский коллектив — на 14-й строчке с тем же количеством баллов.