Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

Эван Фергюсон — игрок «Ромы» globallookpress.com

«Рома» в гостях обыграла «Селтик» со счетом 3:0.

На 6-й минуте игрок шотландской команды Лиам Скэйлз забил гол в свои ворота.

В составе «Ромы» также дублем отметился Эван Фергюсон, отличившись на 36-й и 45+1-й минутах.

Результат матча Селтик Лига Европы. Этап лиги 0:3 Рома Рим 0:1 Эван Фергюсон 36' 0:2 Эван Фергюсон 45+1' 0:3 Леон Бэйли 74' Селтик: Каспер Шмейхель, Остон Трасти, Лиам Скэйлз, Киран Тирни ( Колби Донован 46' ), Каллум Макгрегор, Арне Энгелс, Рео Хатате ( Мишель Анже Баликвиша 77' ), Ян Хён-дзюн ( Энтони Ралстон 62' ), Sebastian Tounekti, Беньямин Нюгрен ( Паулу Бернарду 46' ), Дайдзэн Маэда ( Келечи Ихеаначо 46' ) Рома: Миле Свилар, Девин Ренс, Зеки Челик, Эван Н'Дика, Марио Эрмосо ( Ян Зёлковский 80' ), Джанлука Манчини, Матиас Соуле ( Леон Бэйли 69' ), Нейл Эль-Айнауи, Никколо Писилли ( Анхелиньо 85' ), Эван Фергюсон ( Лоренцо Пеллегрини 69' ), Стефан Эль-Шаарави ( Пауло Дибала 69' ) Жёлтые карточки: Стефан Эль-Шаарави 45+4' (Рома), Марио Эрмосо 45+4' (Рома), Эван Н'Дика 78' (Рома), Ян Зёлковский 88' (Рома)

Статистика матча 2 Удары в створ 5 5 Удары мимо 5 57 Владение мячом 43 4 Угловые удары 4 3 Офсайды 8 10 Фолы 9

«Рома» занимает 10-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Селтик» — на 24-й строчке с 7-ю баллами.

«Порту» обыграл «Мальме» со счетом 2:1.

У португальской команды дубль оформил Самуэль Агехова, отличившись на 30-й и 36-й минутах.

На 90+5-й минуте игрок «Порту» Франсишку Моура забил гол в свои ворота.

После этого матча португальская команда занимает 8-е место в таблице с 13-ю очками в активе. «Мальме» — на 34-й позиции (1).

«Панатинаикос» сыграл вничью с «Викторией Пльзень» со счетом 0:0.

Греческая команда после этого матча занимает 15-е место в таблице с 10-ю очками в активе, а чешский коллектив — на 14-й строчке с тем же количеством баллов.