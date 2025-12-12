Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

Эван Фергюсон — игрок «Ромы»
«Рома» в гостях обыграла «Селтик» со счетом 3:0.

На 6-й минуте игрок шотландской команды Лиам Скэйлз забил гол в свои ворота.

В составе «Ромы» также дублем отметился Эван Фергюсон, отличившись на 36-й и 45+1-й минутах.

Результат матча

СелтикЛига Европы. Этап лигиСелтик0:3РомаРомаРим
0:1 Эван Фергюсон 36' 0:2 Эван Фергюсон 45+1' 0:3 Леон Бэйли 74'
Селтик:  Каспер Шмейхель,  Остон Трасти,  Лиам Скэйлз,  Киран Тирни (Колби Донован 46'),  Каллум Макгрегор,  Арне Энгелс,  Рео Хатате (Мишель Анже Баликвиша 77'),  Ян Хён-дзюн (Энтони Ралстон 62'),  Sebastian Tounekti,  Беньямин Нюгрен (Паулу Бернарду 46'),  Дайдзэн Маэда (Келечи Ихеаначо 46')
Рома:  Миле Свилар,  Девин Ренс,  Зеки Челик,  Эван Н'Дика,  Марио Эрмосо (Ян Зёлковский 80'),  Джанлука Манчини,  Матиас Соуле (Леон Бэйли 69'),  Нейл Эль-Айнауи,  Никколо Писилли (Анхелиньо 85'),  Эван Фергюсон (Лоренцо Пеллегрини 69'),  Стефан Эль-Шаарави (Пауло Дибала 69')
Жёлтые карточки:  Стефан Эль-Шаарави 45+4' (Рома),  Марио Эрмосо 45+4' (Рома),  Эван Н'Дика 78' (Рома),  Ян Зёлковский 88' (Рома)

«Рома» занимает 10-е место в таблице с 12-ю очками в активе, а «Селтик» — на 24-й строчке с 7-ю баллами.

«Порту» обыграл «Мальме» со счетом 2:1.

У португальской команды дубль оформил Самуэль Агехова, отличившись на 30-й и 36-й минутах.

На 90+5-й минуте игрок «Порту» Франсишку Моура забил гол в свои ворота.

После этого матча португальская команда занимает 8-е место в таблице с 13-ю очками в активе.  «Мальме» — на 34-й позиции (1).

«Панатинаикос» сыграл вничью с «Викторией Пльзень» со счетом 0:0.

Греческая команда после этого матча занимает 15-е место в таблице с 10-ю очками в активе, а чешский коллектив — на 14-й строчке с тем же количеством баллов.