Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о защитнике «Зенита» Нино.

Нино — защитник «Зенита» globallookpress.com

«Сможет ли Нино стать любимчиком болельщиков "Зенита", каким в своё время был Ломбертс? А почему нет? Ломбертса и правда любили, потому что он по-русски говорил. И Нино, видите, тоже дал интервью на русском языке. Всё-таки это характер у человека — выучить язык! Русский язык трудно изучать.

Нино молодец. И в игре тоже. Сейчас он наконец-то адаптировался, почувствовал себя, уверенность появилась. Жалко, что у него часто мелкие травмы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне Нино провел за «сине-бело-голубых» 15 матчей в рамках РПЛ и забил 1 гол.