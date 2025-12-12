Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о защитнике «Зенита» Нино.

Нино — защитник «Зенита» globallookpress.com

«Сможет ли Нино стать любимчиком болельщиков "Зенита", каким в своё время был Ломбертс?  А почему нет?  Ломбертса и правда любили, потому что он по-русски говорил.  И Нино, видите, тоже дал интервью на русском языке.  Всё-таки это характер у человека — выучить язык!  Русский язык трудно изучать.

Нино молодец.  И в игре тоже.  Сейчас он наконец-то адаптировался, почувствовал себя, уверенность появилась.  Жалко, что у него часто мелкие травмы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В нынешнем сезоне Нино провел за «сине-бело-голубых» 15 матчей в рамках РПЛ и забил 1 гол.