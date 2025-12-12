Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил лидерство своей команды в Ла Лиге.

«Впереди долгий путь. Сейчас декабрь. Предстоит еще много сделать. Важно смотреть на себя. Есть вещи, которые мы можем сделать лучше.

Правильный настрой — не довольствоваться тем, что есть сейчас. Мы должны продолжать двигаться вперед. А финиш сезона покажет, что мы заработали.

Понимаю ли ситуацию, в которой оказался Хаби Алонсо? Мы сосредоточены не на "Реале", а на "Барселоне". На сто процентов. Я сосредоточен на "Барселоне".

В футболе не хватает терпения, оглядываясь на Алонсо? Это клише. Об этом можно долго говорить. Я не хочу говорить о "Реале". Только о "Барселоне"", — цитирует Флика As.

'Барселона' возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 40 очков. Вторым идет 'Реал' с 36 баллами.