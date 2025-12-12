Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил лидерство своей команды в Ла Лиге.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Впереди долгий путь.  Сейчас декабрь.  Предстоит еще много сделать.  Важно смотреть на себя.  Есть вещи, которые мы можем сделать лучше.

Правильный настрой — не довольствоваться тем, что есть сейчас.  Мы должны продолжать двигаться вперед.  А финиш сезона покажет, что мы заработали.

Понимаю ли ситуацию, в которой оказался Хаби Алонсо?  Мы сосредоточены не на "Реале", а на "Барселоне".  На сто процентов.  Я сосредоточен на "Барселоне".

В футболе не хватает терпения, оглядываясь на Алонсо?  Это клише.  Об этом можно долго говорить.  Я не хочу говорить о "Реале".  Только о "Барселоне"", — цитирует Флика As.

'Барселона' возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 40 очков.  Вторым идет 'Реал' с 36 баллами.