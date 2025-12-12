Известный тренер Фабио Капелло высказался о преимуществах английских клубов над итальянскими.

Фабио Капелло globallookpress.com

«Возможно, у других команд составы лучше укомплектованы, чем у итальянских клубов. Например, "Манчестер Сити" может заменить Холанна и Фодена, выпустив на поле игроков равного уровня.

Также команды Премьер-лиги лучше нас привыкли к двойному графику игр, им легче восстанавливаться, потому что они привыкли всегда играть в очень высоком темпе. Поэтому когда они играют не на пределе своих возможностей, уже находятся на нашем максимальном уровне», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне АПЛ лидирует «Арсенал» с 33 очками в активе, а на 2-й позиции располагается «Манчестер Сити» (31 балл).

В Серии А 1-е место занимает «Милан» с 31-м баллом в копилке, а на 2-й строчке «Наполи» с тем же количеством очков.