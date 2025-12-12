Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Вулверхэмптона».

Микель Артета globallookpress.com

«Важно играть на максимуме в любом матче Премьер-лиги, особенно с командой, которой необходимы очки. Очень хорошо знаю их тренера и то, как он будет настраивать игроков и готовить к попытке сотворить сенсацию. С нашей стороны мы будем играть в полную силу с самого начала, знаем, что нам нужно делать. В конце концов, для победы в чемпионате, вероятно, потребуется набрать более 90 очков, а это значит, что нужно выиграть много футбольных матчей, завтра необходимо заработать три очка», — цитирует Артету клубная пресс-служба.

Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» состоится в субботу, 13 декабря. Начало — в 23:00 мск.

Напомним, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ на данный момент.