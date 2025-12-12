Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о травмированных футболистах команды.

Арне Слот globallookpress.com

«Федерико Кьеза здоров. Он тренировался вчера и сегодня, поэтому предполагаю, что он готов быть в составе завтра. У Коди Гакпо мышечная травма, а у Ватару Эндо — травма лодыжки. Восстановление займёт несколько недель. Исак тоже получил повреждение в первом тайме матча с "Интером", так что посмотрим, как восстановился после этого, сможет ли он выйти в стартовом составе завтра. Если сможет, приму решение снова выпустить его с Уго Экитике вместе, или же мы поступим по-другому», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Напомним, что «Ливерпуль» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда сыграет против «Брайтона» уже завтра, 13 декабря.