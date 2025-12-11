Московский «Спартак» выйдет из отпуска 12 января 2026 года. После возвращения команда пройдет медицинское обследование и тесты на функциональную готовность, а уже 15 января отправится на первый сбор в Дубай (ОАЭ), сообщает официальный сайт клуба.

Футбольный клуб «Спартак» globallookpress.com

Первый тренировочный сбор продлится с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля, третий намечен с 12 по 28 февраля. Информация о соперниках и датах контрольных матчей будет объявлена позднее.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 очками после 18 матчей. В первом матче после зимней паузой «красно-белые» сыграют против «Сочи» 28 февраля.