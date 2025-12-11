Главный тренер «Страсбура» Лиам Росеньор не собирается покидать команду, несмотря на интерес «Фулхэма» и «Вулверхэмптона», сообщает L'Equipe со ссылкой на источник.

Лиам Росеньор globallookpress.com

По информации издания, 41-летний англичанин доволен своим выбором и работой в «Страсбуре». На данном этапе карьеры этот клуб для него отличное место для экспериментов и развития навыков в управлении перспективными молодыми игроками.

Росеньор возглавляет «Страсбур» с июля 2024 года, контракт рассчитан до 30 июня 2028-го. Под его руководством команда провела 58 матчей, одержав 29 побед, сыграв 12 раз вничью и потерпев 17 поражений.

В чемпионате Франции «Страсбур» занимает 8-е место с 22 очками после 15 туров. В Лиге конференций команда лидирует с 10 очками после четырёх матчей группового этапа.