«Манчестер Сити» располагается на 4-й строчке в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13-ю баллами в копилке. «Реал» — на 7-й позиции (12).

В составе «Манчестер Сити» отличились Нико О'Райли на 35-й минуте и Эрлинг Холанн на 43-й минуте с пенальти.

Единственный гол у «сливочных» записал на свой счет Родриго на 28-й минуте.

«Манчестер Сити» в гостях одолел «Реал» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

1.77

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Сельта» — «Болонья». Прогноз и ставка «Болонья» отберет очки у «Сельты» в гостях?

Футбол•Сегодня 00:58 «Бенфика» — «Наполи»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 00:58 «Реал» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 00:54 «Атлетик» — ПСЖ: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Вчера 22:48 «Карабах» — «Аякс»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:51 Финальный подвиг Неймара: спас «Сантос», но заслуживает ли вызова в сборную Бразилии?

Футбол•Вчера 14:26 Холанн против Мбаппе: кто лучше адаптировался к новой реальности?

Футбол•Вчера 10:53 Убийство «групп смерти»: как ЧМ-2026 уничтожил главную фишку турнира

Футбол•09/12/2025 16:08 Призраки прошлого: почему «Арсенал» больше нельзя назвать явным претендентом на титул

Футбол•09/12/2025 14:57 Миф о жаре: почему ЧМ-2026 может оказаться лучше, чем мы думаем

Выбор читателей

Футбол•08/12/2025 10:32 Уйти, нельзя остаться: четыре варианта продолжения карьеры Салаха

Футбол•05/12/2025 18:01 Чемоданное настроение: за кем будут охотиться топ-клубы во время ЧМ-2026

Футбол•09/12/2025 10:42 Закат Фараона. Почему Салах больше не входит в категорию неприкасаемых

Хоккей•08/12/2025 09:44 Неделя КХЛ: Увольнение Тамбиева, подтвержденное расставание с Гальченюком-старшим

Футбол•05/12/2025 14:52 Влияние игроков в «Реале» достигло пика: что это значит для Алонсо?

Самое интересное

Бои•09/12/2025 18:11 Два пояса UFC и спасение дивизиона «мухачей»: невероятная карьера Генри Сехудо

Игры•09/12/2025 17:20 Football Manager 2026: топ стратегий по работе с молодыми талантами

Футбол•08/12/2025 10:48 Северная Америка — территория Юга. Почему Аргентина или Бразилия обязаны брать ЧМ-2026

Футбол•07/12/2025 17:24 От Нью-Йорка до Ванкувера: все, что нужно знать о 16 аренах ЧМ-2026