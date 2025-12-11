«Манчестер Сити» в гостях одолел «Реал» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол у «сливочных» записал на свой счет Родриго на 28-й минуте.
В составе «Манчестер Сити» отличились Нико О'Райли на 35-й минуте и Эрлинг Холанн на 43-й минуте с пенальти.
Результат матча
Реал МадридМадрид1:2Манчестер СитиМанчестер
1:0 Родриго 28' 1:1 Nico O'Reilly 35' 1:2 Эрлинг Холанд 43' пен.
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио (Эндрик 79'), Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Даниель Себальос (Браим Диас 67'), Орельен Чуаэми, Джуд Беллингхэм, Родриго, Гонсало Гарсия (Арда Гюлер 58'), Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (Тейьяни Рейндерс 70'), Жереми Доку (Натан Аке 88'), Райан Шерки (Омар Мармуш 70'), Филип Фоден (Савиньо 70'), Николас Гонсалес, Nico O'Reilly, Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Антонио Рюдигер 43', Родриго 87', Alvaro Fernandez Carreras 88' — Филип Фоден 11', Nico O'Reilly 76', Бернарду Силва 90'
«Манчестер Сити» располагается на 4-й строчке в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13-ю баллами в копилке. «Реал» — на 7-й позиции (12).