Экс-вратарь сборной Армении и ряда клубов РПЛ Роман Березовский оценил выступление голкипера «Спартака» Александра Максименко в текущем сезоне.

Александр Максименко
Александр Максименко globallookpress.com

«Общекомандная игра в обороне у "Спартака" не самая лучшая.  Нет сбалансированной игры — есть перекос в атаку.  Понятно, что там есть яркие игроки.  Но в обороне проблемы.  Максименко много выручал.  Критика в его адрес надумана.  Он достойно проводит сезон — хромают общие результаты команды.  Саша много выручает.  Бывает, что этого не хватает», — цитирует Березовского «Чемпионат».

В 18 матчах чемпионата России Максименко пропустил 23 гола и пять раз сыграл «на ноль».