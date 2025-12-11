Экс-вратарь сборной Армении и ряда клубов РПЛ Роман Березовский оценил выступление голкипера «Спартака» Александра Максименко в текущем сезоне.

Александр Максименко globallookpress.com

«Общекомандная игра в обороне у "Спартака" не самая лучшая. Нет сбалансированной игры — есть перекос в атаку. Понятно, что там есть яркие игроки. Но в обороне проблемы. Максименко много выручал. Критика в его адрес надумана. Он достойно проводит сезон — хромают общие результаты команды. Саша много выручает. Бывает, что этого не хватает», — цитирует Березовского «Чемпионат».

В 18 матчах чемпионата России Максименко пропустил 23 гола и пять раз сыграл «на ноль».