Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн намекнул на свои амбиции относительно бомбардирских рекордов в Английской Премьер-лиге.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«У меня долгосрочный контракт с Манчестер Сити, я получаю удовольствие от игры, показываю хороший футбол, у меня качественные партнеры по команде, так что, если немного почитать между строк, то вы примерно поймете мой ответ. Но, нужно оставаться скромным, расслабиться, идти от игры к игре, сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Холанна City Xtra со ссылкой на CBS Sports.

На данный момент норвежец забил 100 голов в 112 матчах АПЛ. Рекордсменом лиги остается Алан Ширер с 260 голами. «Манчестер Сити» идет на второй строчке в чемпионате, отставая от «Арсенала» на два балла перед 16-м туром.