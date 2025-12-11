Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев считает, что клуб должен дать шанс и назначить на постоянной основе главным тренером Ролана Гусева.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Перед началом сезона у "Динамо" был главный тренер, тренер национальной сборной, была определенная трансферная политика. Казалось, что "Динамо" будет бороться за чемпионство, но сегодня мы видим совершенно другое. Поэтому, естественно, итоги года — крайне неудовлетворительные.

Хочу, чтобы Гусеву доверили быть главным тренером. Ему дали четыре игры и требуют результата прямо сейчас. На мой взгляд, он достаточно неплохо закончил сезон, провел эти четыре игры. Считаю, что ему надо доверить это место, чтобы у человека была уверенность. Давать четыре игры — это несерьезно. Это касается и спартаковского тренера. Как можно по результатам четырех игр говорить о перспективе того или иного специалиста? Это в корне неправильно. Доверие и терпение —два фактора, которые необходимы для того, чтобы был результат», — сказал Газзаев «Матч ТВ».

После увольнения Валерия Карпина бело-голубых в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавил Ролан Гусев. Сейчас «Динамо» идет только десятым после 18 туров в таблице РПЛ. Прошлый сезон команда завершила пятой.