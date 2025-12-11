11 декабря запланирован матч 6-го тура Лиги Европы, в котором загребское «Динамо» примет «Бетис». Футбол начнется в 20:45 мск.
Хозяева потерпели два поражения подряд, чем ухудшили свое турнирное положение. Сегодня в случае очередной неудачи «Динамо» может покинуть зону плей-офф и оказаться за пределами топ-24.
«Бетис» особо ничего не потеряет даже в случае поражение, но команда еще ни разу не проиграла в этом розыгрыше, поэтому наверняка постарается сохранить свою серию. На данный момент у севильцев 3 победы и 2 ничьи. До этой встречи они обыграли «Утрехт» и «Лион».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры: 3.70 на победу «Динамо», 3.65 на ничью, 2.05 на победу «Бетиса».
- Искусственный интеллект: победа «Бетиса» с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» З — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.