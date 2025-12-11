11 декабря запланирован матч 6-го тура Лиги Европы, в котором загребское «Динамо» примет «Бетис». Футбол начнется в 20:45 мск.

Хозяева потерпели два поражения подряд, чем ухудшили свое турнирное положение. Сегодня в случае очередной неудачи «Динамо» может покинуть зону плей-офф и оказаться за пределами топ-24.

«Бетис» особо ничего не потеряет даже в случае поражение, но команда еще ни разу не проиграла в этом розыгрыше, поэтому наверняка постарается сохранить свою серию. На данный момент у севильцев 3 победы и 2 ничьи. До этой встречи они обыграли «Утрехт» и «Лион».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.02.

Букмекеры: 3.70 на победу «Динамо», 3.65 на ничью, 2.05 на победу «Бетиса».

Искусственный интеллект: победа «Бетиса» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» З — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.