«Бенфика» на своем поле обыграла «Наполи» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.
Ричард Риос вывел «орлов» вперед на 20-й минуте. Лукас Баррейро удвоил преимущество хозяев на 49-й минуте.
Результат матча
БенфикаЛиссабон2:0НаполиНеаполь
1:0 Ричард Риос 20' 2:0 Леандро Баррейро Мартинс 49'
Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Амар Дедич, Томаш Араужу, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Ричард Риос, Энцо Барренечеа, Фредрик Аурснес (Tiago Freitas 90'), Леандро Баррейро Мартинс, Георгий Судаков (Антониу Силва 76'), Франьо Иванович (Вангелис Павлидис 76')
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Матиас Оливера (Леонардо Спинаццола 46'), Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Буонджорно (Жуан Жесус 59'), Амир Ррахмани, Сэм Бёкема (Маттео Политано 46'), Ноа Ланг (Лоренцо Лукка 75'), Скотт МакТоминай, Элиф Элмас (Антонио Вергара 81'), Расмус Хёйлунн, Давид Нерес
Жёлтые карточки: Амар Дедич 78' — Ноа Ланг 53', Антонио Вергара 87'
«Бенфика» набрала 6 очков и занимает 25-е место в общей таблице, «Наполи» с 7 баллами опустился на 23-ю позицию.