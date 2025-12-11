«Атлетик» и «ПСЖ» сыграли вничью в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами.
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отыграл весь матч и сыграл «на ноль».
Результат матча
АтлетикБильбао0:0ПСЖПариж
Атлетик: Унай Симон, Хесус Аресо (Андони Горосабель 73'), Даниэль Вивиан, Юри Берчиче, Адама Буаро, Микель Хаурегисар (Алехандро Рего 73'), Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга 78'), Ойан Сансет (Asier Hierro 73'), Алехандро Беренгер, Нико Уильямс, Горка Гурусета (Унаи Гомес 62')
ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос (Илья Забарный 46'), Хвича Кварацхелия, Сенни Меюлю (Дезире Дуэ 62'), Фабиан Руис, Витор Феррейра, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола (Гонсалу Рамуш 78')
Жёлтые карточки: Микель Хаурегисар 28', Алехандро Беренгер 49' — Уоррен Заир-Эмери 30'
«ПСЖ» набрал 13 очков и занимает третье место в общей таблице, на счету «Атлетика» 5 баллов и 28-я позиция.