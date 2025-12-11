«ПСЖ» набрал 13 очков и занимает третье место в общей таблице, на счету «Атлетика» 5 баллов и 28-я позиция.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов отыграл весь матч и сыграл «на ноль».

За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами.

«Атлетик» и «ПСЖ» сыграли вничью в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:0.

