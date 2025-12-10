«Копенгаген» располагается на 23-й строчке в таблице с 7-ю очками в активе. «Вильярреал» — на предпоследней 35-й позиции с 1-м баллом.

В составе «Копенгагена» отличились Мохамед Эльюнусси на 2-й минуте, Элиас Ашури на 48-й и Андреас Корнелиус на 90-й минуте.

У хозяев голы записали на свой счет Сантьяго Комесанья на 47-й минуте и Тани Олувасейи на 56-й минуте.

1.77

Прогнозы•Завтра 23:00 «Сельта» — «Болонья». Прогноз и ставка «Болонья» отберет очки у «Сельты» в гостях?

Футбол•Сегодня 22:44 «Атлетик» — ПСЖ: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 22:42 «Бенфика» — «Наполи»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 22:42 «Карабах» — «Аякс»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 22:40 «Вильярреал» — «Копенгаген»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 12:02 Пощады не будет: станет ли Гвардиола тем, кто поставит крест на карьере Алонсо в «Реале»?

Футбол•Сегодня 14:51 Финальный подвиг Неймара: спас «Сантос», но заслуживает ли вызова в сборную Бразилии?

Футбол•Сегодня 14:26 Холанн против Мбаппе: кто лучше адаптировался к новой реальности?

Футбол•Сегодня 10:53 Убийство «групп смерти»: как ЧМ-2026 уничтожил главную фишку турнира

Футбол•Вчера 16:08 Призраки прошлого: почему «Арсенал» больше нельзя назвать явным претендентом на титул

Выбор читателей

Футбол•06/12/2025 15:36 Отмена Гусева: тренера «Динамо» осудили за критику Карпина и Лички

Футбол•05/12/2025 18:51 Возвращение художника: как смена тренера спасла карьеру Головина в «Монако»

Футбол•05/12/2025 14:12 Кого сделают крайним: почему «Ливерпулю», возможно, придется уволить Слота

Футбол•08/12/2025 14:50 Понять и уволить: сколько еще «Манчестер Юнайтед» будет терпеть Аморима

Футбол•08/12/2025 03:02 «Бернабеу» паникует: «Реал» рассыпался и сгорел «Сельте» в меньшинстве

Самое интересное

Футбол•28/11/2025 16:26 Мир, дружба, Роналду: семь случаев, когда Инфантино вел себя невыносимо

Футбол•28/11/2025 14:20 «У него ноги уже не те»: четыре слова, которых боится каждый футболист

Футбол•27/11/2025 16:01 Двойные стандарты ФИФА: Роналду сыграет на ЧМ‑2026 несмотря на дисквалификацию?

Прочие•27/11/2025 12:19 Виват, Императрица! Елизавета Туктамышева завершила карьеру