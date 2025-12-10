«Копенгаген» одолел «Вильярреал» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
У хозяев голы записали на свой счет Сантьяго Комесанья на 47-й минуте и Тани Олувасейи на 56-й минуте.
В составе «Копенгагена» отличились Мохамед Эльюнусси на 2-й минуте, Элиас Ашури на 48-й и Андреас Корнелиус на 90-й минуте.
Результат матча
ВильярреалВильярреал2:3КопенгагенКопенгаген
0:1 Мохамед Эльюнуссип 2' 1:1 Сантьяго Комесанья 47' 1:2 Элиас Ашури 48' 2:2 Тани Олувасейи 56' 2:3 Андреас Корнелиус 90'
Вильярреал: Луис Жуниор, Пау Наварро, Рафа Марин, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса (Серхи Кардона 83'), Тажон Бушанан (Илиас Акомах 46'), Сантьяго Комесанья, Пап Гуй, Альберто Молейро (Манор Соломон 63'), Николя Пепе (Тани Олувасейи 46'), Жорж Микаутадзе (Айосе Перес 46')
Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Дзюнносукэ Судзуки, Йорам Заге (Биргер Мелинг 72'), Мадс Эмиль Мадсен (Виктор Классон 81'), Уильям Клем (Томас Делейни 81'), Габриэл Перейра, Мохамед Эльюнуссип, Роберт Силва (Элиас Ашури 46'), Джордан Ларссон, Viktor Bjarki Dadason
Жёлтые карточки: Альфонсо Педраса 34', Илиас Акомах 58', Пап Гуй 89' — Андреас Корнелиус 77', Элиас Ашури 83'
«Копенгаген» располагается на 23-й строчке в таблице с 7-ю очками в активе. «Вильярреал» — на предпоследней 35-й позиции с 1-м баллом.