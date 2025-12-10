Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослай прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг форварда команды Мохамеда Салаха.

Иохамед Салах
Иохамед Салах globallookpress.com

«Я очень близок с Мо.  Но это не имеет никакого отношения к игрокам.  Это его личное решение, что он делает со своей жизнью, своей карьерой.  Я ничего не могу с этим поделать.  Это не нам решать, останется ли он.  Я люблю его как человека и как друга.  Как игрок он очень много сделал для этого клуба.  Решение принимать будет он сам и руководство», — цитирует слова Собослая The Athletic.

Ранее Салах в прессе заявил о неуважении к себе со стороны главного тренера Арне Слота, после чего египтянин был исключен из состава перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».