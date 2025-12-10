Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Он мне был не очень приятен в игре с ЦСКА, но он всё делает для команды, в интересах команды. Я бы на месте судей показал ему первую желтую карточку за симуляцию, а вторую где‑то минуте на десятой. Его терпят, а он этим пользуется, это правильно, нормально.

Кордоба — самый сильный нападающий РПЛ сейчас? Да. Даку уступает ему, хотя тоже хорош. Кордоба — лучший нападающий РПЛ, он вне конкуренции», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Кордоба в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 24 матча, забив 12 голов и отдав 6 результативных передач.