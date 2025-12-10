Полузащитник «Динамо» Денис Макаров подтвердил свое желание покинуть столичный клуб в случае, если Ролан Гусев останется главным тренером команды.

Денис Макаров globallookpress.com

«Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть "Динамо". Хочу пообщаться с клубом, чтобы меня отпустили.

Есть ли шанс остаться, если Гусева не будет? Конечно. У меня есть футбольный клуб "Динамо" — я ему за все благодарен. Но я хочу играть в футбол. И я, в принципе, всю жизнь честно играю в футбол», — приводит слова Макарова «Известия».

Ранее полузащитник «бело-голубых» уже говорил, что не желает оставаться в клубе при 48-летнем специалисте.