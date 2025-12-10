Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что игра московского «Динамо» в первой части сезона его разочаровала.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») globallookpress.com

«"Динамо" разочаровало меня. Я полагал, что команда будет биться за призовое место чемпионата в этом году. Дело полностью развалилось где-то на восьмом туре, и они сейчас за пределами первой шестёрки. У них достаточно хороших игроков, многие из которых играют в сборной России, но выглядели они абсолютно беспомощно», — цитирует Колоскова «Советский спорт».

«Динамо» набрало 21 балл в 18 встречах РПЛ и занимает 10-е место в турнирной таблице.