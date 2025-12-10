Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мнением о трудолюбии главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Он работает усерднее всех, он самый трудолюбивый в клубе. Он приходит на тренировку первым и уходит с неё последним. Мне кажется, что именно это привело его к успеху: тяжелая ежедневная работа, преданность делу, мотивация, интенсивный подход к футболу и работе с ним», — цитирует Холанда аккаунт City_Xtra.

Испанский наставник возглавляет «Сити» с 2016 года и за это время привел команду к завоеванию 18 титулов. Сегодня, 10 декабря, «горожане» сыграют против мадридского «Реала» в 6-м туре Лиги чемпионов.