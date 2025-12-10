Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился впечатлениями после победы над «Галатасараем» (1:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Александр Головин globallookpress.com

«Как и ожидалось, матч получился непростым, у них тоже было пара моментов при счете 0:0, но потом мы смогли завладеть инициативой, и преимущество было уже на нашей стороне. Очевидно, что мы наиграли больше чем на один гол. Плюс был еще незабитый пенальти. Важно, что правильно отреагировали на эту ситуацию, смогли добавить, продолжили создавать моменты и в итоге одержали победу», — сказал Головин «СЭ».

На данный момент «Монако» располагается на 16-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в активе 9 очков. В следующем туре монегаски отправятся в гости к мадридскому «Реалу».