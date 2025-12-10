Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин назвал лучших игроков по итогам первой части РПЛ.

Батраков, Кордоба и Педро. Кордоба — это машина, великолепный форвард. Лучший в лиге. Что касается Батракова, то у него феноменальная статистика на его позиции. Он лучший бомбардир не зря. Представить атаку «Локомотива» без Батракова сложно. Даже дома «Оренбургу» без него еле‑еле один заковыряли. Батраков — это мозги, человек, который везде. Он олицетворение атаки «Локомотива».

Педро же в столь юном возрасте может сыграть в атаке «Зенита» на любой позиции. Через него очень много приходилось атак, когда «Зениту» надо было вскрывать оборону соперника. И он делал остроту везде: и на фланге, и на позиции десятки. Поэтому Педро — однозначно важнейшая фигура в составе «Зенита», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20-летний Батраков сыграл в 17 встречах РПЛ за «Локомотив» , в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

Кордоба в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 24 матча, забив 12 голов и отдав 6 результативных передач.

Педро сыграл за «Зенит» в нынешнем сезоне 23 матча, забил три мяча и отдал три голевые передачи