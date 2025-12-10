Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров назвал «быков» лучшей командой первой части сезона РПЛ.
«Если говорить о лучшей команде уходящего года, то я назову "Краснодар". Они провели практически все матчи первого круга с очень хорошей игрой. Лучший тренер — Мурад Мусаев. Почему он? Он держит команду наверху турнирной таблицы уже два года подряд. Это очень тяжело. У команды очень яркая игра», — цитирует Быстрова «Советский спорт».
«Краснодар» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ по истечению 18-ти туров.