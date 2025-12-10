Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров назвал «быков» лучшей командой первой части сезона РПЛ.

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«Если говорить о лучшей команде уходящего года, то я назову "Краснодар".  Они провели практически все матчи первого круга с очень хорошей игрой.  Лучший тренер — Мурад Мусаев.  Почему он?  Он держит команду наверху турнирной таблицы уже два года подряд.  Это очень тяжело.  У команды очень яркая игра», — цитирует Быстрова «Советский спорт».

«Краснодар» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ по истечению 18-ти туров.