Франкфуртский «Айнтрахт» потерпел выездное поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Удалось франкфуртцам выбежать в контратаку, Браун сделал мягкую передачу в направлении Ансгара Кнауффа, а тот опередил Бальде, ворвался в штрафную и нанёс удар, с которым Жоан Гарсия не справился.

Каталонцы отыгрались на 50-й минуте. Рашфорд в позиционной атаке «Барселоны» с левого фланга выполнил подачу в штрафную, а набежавший Жюль Кунде в падении головой переправил мяч в сетку ворот.

Спустя три минуты хозяева разыграли угловой через короткий пас, далее Ямаль по высокой траектории доставил мяч в штрафную, а Кунде головой пробил под дальнюю штангу.

Результат матча Барселона Барселона 2:1 Айнтрахт Ф Франкфурт 0:1 Ансгар Кнауфф 21' 1:1 Жюль Кунде 50' 2:1 Жюль Кунде 53' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Алекс Бальде ( Андреас Кристенсен 89' ), Эрик Гарсия, Фермин Лопес ( Маркус Рашфорд 46' ), Педри, Ламин Ямаль ( Руни Барджи 89' ), Рафаэл Диас ( Френки де Йонг 66' ), Роберт Левандовски ( Ферран Торрес 66' ) Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун, Артур Теате, Робин Кох, Расмус Кристенсен, Михаэль Цеттерер, Ансгар Кнауфф ( Махмуд Дахуд 68' ), Марио Гётце ( Жан-Маттео Баойя 77' ), Рицу Доан ( Джессик Нганкам 89' ), Эйе Скири, Хуго Ларссон ( Элье Ваи 68' ), Фарес Шаиби ( Джан Узун 77' ) Жёлтые карточки: Ламин Ямаль 56', Жерар Мартин 61' — Ансгар Кнауфф 28'

Статистика матча 7 Удары в створ 4 6 Удары мимо 1 76 Владение мячом 25 5 Угловые удары 0 2 Офсайды 8 10 Фолы 11

Контекст

Поле этого матча «Барселона» с 10 очками на 14-й строке таблицы Лиги чемпионов, а «Айнтрахт» с 4 очками на 30-м месте.