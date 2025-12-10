Франкфуртский «Айнтрахт» потерпел выездное поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Удалось франкфуртцам выбежать в контратаку, Браун сделал мягкую передачу в направлении Ансгара Кнауффа, а тот опередил Бальде, ворвался в штрафную и нанёс удар, с которым Жоан Гарсия не справился.
Каталонцы отыгрались на 50-й минуте. Рашфорд в позиционной атаке «Барселоны» с левого фланга выполнил подачу в штрафную, а набежавший Жюль Кунде в падении головой переправил мяч в сетку ворот.
Спустя три минуты хозяева разыграли угловой через короткий пас, далее Ямаль по высокой траектории доставил мяч в штрафную, а Кунде головой пробил под дальнюю штангу.
Результат матча
БарселонаБарселона2:1Айнтрахт ФФранкфурт
0:1 Ансгар Кнауфф 21' 1:1 Жюль Кунде 50' 2:1 Жюль Кунде 53'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Алекс Бальде (Андреас Кристенсен 89'), Эрик Гарсия, Фермин Лопес (Маркус Рашфорд 46'), Педри, Ламин Ямаль (Руни Барджи 89'), Рафаэл Диас (Френки де Йонг 66'), Роберт Левандовски (Ферран Торрес 66')
Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун, Артур Теате, Робин Кох, Расмус Кристенсен, Михаэль Цеттерер, Ансгар Кнауфф (Махмуд Дахуд 68'), Марио Гётце (Жан-Маттео Баойя 77'), Рицу Доан (Джессик Нганкам 89'), Эйе Скири, Хуго Ларссон (Элье Ваи 68'), Фарес Шаиби (Джан Узун 77')
Жёлтые карточки: Ламин Ямаль 56', Жерар Мартин 61' — Ансгар Кнауфф 28'