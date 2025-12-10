10 декабря в Бильбао «Атлетик» на «Сан-Мамес» примет ПСЖ в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Старт поединка в 23:00 мск.
«Атлетик» в непростом положении. Ему нужно набирать очки, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Однако за 5 туров у «басков» только одна победа при трех поражениях. Очередная неудача может дорого обойтись подопечным Эрнесто Вальверде.
У ПСЖ есть возможность побороться с «Арсеналом» за первое место в этом туре. «Парижане» это знают и потому будут сегодня стараться добыть 3 очка. У них лучшая атака в турнире на данный момент, которая позволила команде одержать 4 победы в 5 матчах. Сможет ли коллектив Луиса Энрике продолжить свой подъем?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.
- Букмекеры: 4.40 на победу «Атлетика», 3.85 на ничью, 1.83 на победу ПСЖ.
- Искусственный интеллект: предсказал победу ПСЖ со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.