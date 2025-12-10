10 декабря в Бильбао «Атлетик» на «Сан-Мамес» примет ПСЖ в матче 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Старт поединка в 23:00 мск.

«Атлетик» в непростом положении. Ему нужно набирать очки, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Однако за 5 туров у «басков» только одна победа при трех поражениях. Очередная неудача может дорого обойтись подопечным Эрнесто Вальверде.

У ПСЖ есть возможность побороться с «Арсеналом» за первое место в этом туре. «Парижане» это знают и потому будут сегодня стараться добыть 3 очка. У них лучшая атака в турнире на данный момент, которая позволила команде одержать 4 победы в 5 матчах. Сможет ли коллектив Луиса Энрике продолжить свой подъем?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

Букмекеры: 4.40 на победу «Атлетика», 3.85 на ничью, 1.83 на победу ПСЖ.

Искусственный интеллект: предсказал победу ПСЖ со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетик» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.