9 декабря стадион «Филипс» в Эйндховене примет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором местный ПСВ сыграет с мадридским «Атлетико». Начало игры в 23:00 мск.
В прошлом туре ПСВ сделал серьезную заявку на участие в плей-офф. Клуб одержал разгромную победу 4:1 над «Ливерпулем». Теперь хозяев отделяют 2 очка от топ-8 и в случае победы их беспроигрышная серия в турнире продлится до пяти матчей.
«Атлетико» одержал две победы подряд и набрал 9 очков. «Матрасники» также претендуют на место в зоне прямого плей-офф. Но сможет ли команда Симеоне добыть 3 очка на выезде? В нынешнем розыгрыше мадридский клуб еще ни разу не победил на чужом стадионе.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры: 2.95 и 2.34 на победу команд в матче, 3.75 на ничью.
- Искусственный интеллект: сделал ставку на победу ПСВ со счетом 2:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.