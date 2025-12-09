9 декабря стадион «Филипс» в Эйндховене примет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором местный ПСВ сыграет с мадридским «Атлетико». Начало игры в 23:00 мск.

В прошлом туре ПСВ сделал серьезную заявку на участие в плей-офф. Клуб одержал разгромную победу 4:1 над «Ливерпулем». Теперь хозяев отделяют 2 очка от топ-8 и в случае победы их беспроигрышная серия в турнире продлится до пяти матчей.

«Атлетико» одержал две победы подряд и набрал 9 очков. «Матрасники» также претендуют на место в зоне прямого плей-офф. Но сможет ли команда Симеоне добыть 3 очка на выезде? В нынешнем розыгрыше мадридский клуб еще ни разу не победил на чужом стадионе.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры: 2.95 и 2.34 на победу команд в матче, 3.75 на ничью.

Искусственный интеллект: сделал ставку на победу ПСВ со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСВ — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.