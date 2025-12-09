Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий считает, что в составе «Спартака» собраны футболисты примерно такого же уровня, что в «Зените» и «Краснодаре».

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Нынешний "Спартак" — это команда непредсказуемая. Никто не знает, когда они начнут сверкать, блистать и топтать всех подряд и когда они вдруг не справятся с любой командой из второй восьмёрки нашего чемпионата. Романов принял команду на последние четыре игры в году, человек из своей обоймы. "Спартак" провёл блестящую игру с ЦСКА, потом вдруг провалился в следующем матче.

Пришло время дерби, с таким "Динамо" нужно было справляться. Нет, не смогли. "Спартак" — команда, которая укомплектована сегодня для того, чтобы конкурировать с "Краснодаром" и "Зенитом" один в один. "Спартак" ни в чём не уступает этим клубам по уровню и качеству игроков», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

После первой части «Спартак» занимает 6-е место с 29 очками. «Краснодар» (40) и «Зенит» (39) лидируют в таблице РПЛ.