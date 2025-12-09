В СМИ появилась информация о скором возвращении на поле украинского футболиста «Челси» Михаила Мудрика. В декабре 2024 года игрок был уведомлен о положительной допинг-пробе на мельдоний.

Михаил Мудрик globallookpress.com

По данным Foot Mercato, дело может быть закрыто уже 17 января 2026 года. Одновременно идут слухи о заинтересованности в Мудрике со стороны французского «Страсбура» и испанской «Севильи».

Михаил Мудрик перешел в «Челси» из донецкого «Шахтера» в 2023 году. За это время он провел 73 матча и забил 10 голов. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2031 года.