Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» из-за проблем с ногой, сообщил журналист Хави Эрраес.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Ранее испанские СМИ отмечали, что эта встреча может стать решающей для главного тренера «Реала» Хаби Алонсо, которые в последние недели подвергся критике за плохую атмосферу в команде и неумение наладить отношения с игроками.

Игра «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 10 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главный арбитр — француз Клеман Тюрпен. Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.