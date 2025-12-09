Футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с 19-летним голкипером Богданом Шейко, который будет действовать до конца 2028 года, сообщает официальный сайт клуба.

Богдан Шейко Официальный сайт «Локомотива»

Шейко развивается в системе «Локомотива» с 2021 года. В 2025-м он стал основным вратарем молодежной команды, проведя 28 матчей, из которых в 18 на его счету — сухие матчи. Молодежный состав клуба по итогам сезона пропустил наименьшее количество голов.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 37 набранными очками.