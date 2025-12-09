Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, как изменилось его отношение к Мохамеду Салаху за последнее время.

Мохамед Салах globallookpress.com

«Я никогда не критиковал Салаха за то, что он не отрабатывал сзади, не пасовался. Он легенда, с некоторыми вещами приходится мириться. Некоторые критические замечания были чрезмерными, но я буду критиковать Салаха, когда он пытается бросить мой клуб под автобус.

Давайте попробуем понять Арне Слота: команда пропустила 10 голов за 3 матча, игра Салаха против ПСВ — стыдоба. В гостях у "Вест Хэма" нужно сыграть на ноль, поэтому он убирает из состава единственного игрока, которому разрешено не играть в защите.

Я бы его выпустил дома против "Сандерленда" — Слот сделал это в перерыве. В гостевых матчах с "Вест Хэмом" и "Лидсом" на выезде — зачем выпускать его, если вы выигрываете? Вам не нужен гол. Для чего выпускать игрока, который не умеет защищаться при стандартах и не бежит назад?

Он не был звездой до перехода в "Ливерпуль". Когда Мо говорит после игры, это всегда "я, я, я". Таким игрокам, как он, Роналду, Месси, кажется, что успех клуба зависит только от них» — сказал Каррагер The Independent.

Салах вступил в открытый конфликт с главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом. Три матча он выходил на замену, а сейчас его не включили в заявку на игру ЛЧ с «Интером».