«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» опубликовали стартовые составы на матч 15-го тура английской Премьер-лиги.

Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Вулверхэмптон»: Джонстон, Москера, Агбаду, Тоти, Хувер, Бельгард, Андре, Крейчий, Вольф, Ларсен, Ариас.

«Манчестер Юнайтед»: Ламмерс, Мазрауи, Хевен, Шоу, Диалло, Каземиро, Фернандеш, Далот, Мбеумо, Матеус Кунья, Маунт.

Матч между этими командами стартует сегодня, 8-го декабря в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 14-и туров в АПЛ «Вулверхэмптон» располагается на последней 20-й позиции с 2 очками в активе, а «Манчестер Юнайтед» — на 12-й строчке с 22 баллами.