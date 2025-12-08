Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Мы очень и очень сильная команда, сейчас мы это понимаем. Но нам надо много работать. За исключением углового ЦСКА, мы доминировали полностью. Хотя ЦСКА очень сильная команда, мы к ним по-особенному готовились. Они играют через середину, используют ромб. Мы уделяли этому внимание. Взаимозаменяемость футболистов у них на высшем уровне. Мы молодцы, что справились», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 18 встреч.