Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением об игре московской команды в первой части нынешнего сезона РПЛ.

Вадим Романов — исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» globallookpress.com

«У "Спартака" были турбулентности с составом и играми. К сожалению, место команды в таблице никого не устраивает — ни игроков, ни болельщиков, ни руководство.

Нужны перемены в плане игры. Пока непонятно по тренеру. Надо провести большую работу, чтобы вторую часть сезона хорошо пройти и постараться завоевать хотя бы место в тройке», — сказал Шавло Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 29-ю очками в активе, отставая от 5-ки лидеров на 6 пунктов.