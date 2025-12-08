Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло подвел итоги первой части нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«Турнирная таблица отображает, как команды играли в первой половине. "Краснодар" по праву занимает первое место. У них стабилизировалась игра — быстрые, нет слабых мест. "Зенит" тоже подтянулся после спада — один из конкурентов для "быков".

Челестини успел выстроить команду в ЦСКА. Отдельные игры были хорошими, так что не зря находятся в лидирующей группе. Состав, конечно, не тот, какой бы хотелось, но зимой могут кого-то взять — особенно в атаку», — сказал Шавло Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 40 очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с 39-ю баллами, а тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).