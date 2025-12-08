Защитник ЦСКА Данил Круговой в своем телеграм-канале сообщил о том, что перенес операцию.

Данил Круговой globallookpress.com

«Сразу по прилету в Москву мне успешно провели плановую операцию — решал небольшие проблемы с опорно‑двигательным аппаратом. Все прошло хорошо.

Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе.

Возвращаясь к году, конечно, сразу вспоминаются два завоеванных трофея. Для меня и команды — это самое важное. Ну и самый частый вопрос: "Круг, как тебе смена позиции? " — этому я тоже рад, что могу приносить пользу команде впереди и радовать вас голевыми действиями.

В целом, уверен, позитивного в этом году было больше, чем негативного. Мы прекрасно знаем свои слабые стороны и будем активно работать над ними, чтобы весной продолжить борьбу за самые высокие места», — написал Круговой.

В текущем сезоне РПЛ на счету 27-летнего Кругового 18 матчей, четыре гола и четыре ассиста.

Напомним, что ЦСКА идет на четвертом месте в РПЛ на данный момент.