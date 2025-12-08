Экс-хавбек московского ЦСКА Александр Гришин оценил выступление клуба в первой части сезона и назвал главную проблему армейцев.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Челестини молодец! Его нужно похвалить. Ведет себя правильно. Человек ни от кого не зависит. Если команда играет хорошо, он ее хвалит. Если плохо, то он тоже дает ей объективную оценку. Четвертое место точно не повод для грусти. Отставание от лидера — четыре очка. Все близко. Так что нормальный результат. Впереди 12 туров.

Если армейцы не найдут забивного форварда, то миссия невыполнима... Ну вы посчитайте сами, 70 процентов голов забивают защитники. Сегодня Мойзес отличился. Ну как может команда претендовать на первое место с таким раскладом? Просто сравните с качеством футбола "Краснодара" сейчас», — сказал Гришин «СЭ».

Поражение от «Краснодара» в 18-м туре отбросило ЦСКА на 4-е место в таблице РПЛ с 36 очками. От лидера «быков» команду теперь отделяет 4 очка.